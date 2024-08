Ultime Notizie Roma del 22-08-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i carabinieri del comando provinciale di Bergamo effettuato un sopralluogo in casa di Sharon Verzeni la donna di 33 anni uccisa a coltellate Nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola insieme militari C’era anche il compagno della vita Sergio Rocco si tratta della terza convocazione dell’uomo anche questa volta senza avvocato che dunque è stato sentito ancora come persona informata dei fatti l’abitazione della coppia è sotto sequestro dalla notte del del Annamaria Hangout tenevi fiera quarantenne scomparso da Madrid a febbraio potrebbe trovarsi a Cogollo del Cengio in provincia di Vicenza la pizza arriva dal marito Davide Nevis l’uomo origini serbe è stato arrestato in Florida per il presunto coinvolgimento nel sequestro di persone sparizione della moglie sarebbe stato lui ...