Sinner positivo parla l’esperto | gli effetti del Clostebol sugli atleti

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il casoè sempre più caldo. Il tennista numero uno al mondo è stato trovatoa una sostanza dopo due controlli ma non è stato squalificato per assunzione involontaria. “Ilinduce un significativo aumento della massa muscolare, tale da garantire migliori prestazioni in alcuni sport la contaminazione per via epidermica è plausibile, è anche avvalorata da uno studio scientifico del 2020. Sono stati documentati in altricasi analoghi a quello di. Va sottolineato che questa modalità di assunzione inconsapevole non è in grado di determinare alcun incremento di massa muscolare. Non dà quindi alcun vantaggio all’atleta”. Lo dice al Gr1 Sport Piero Sestili, professore ordinario di farmacologia e preside della facoltà di scienze motorie all’Università di Urbino.