Qualiano ex parcheggio via Berlinguer | situazione peggiorata

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nulla è cambiato dal nostro servizio sull’exdi via. La segnalazione di un cittadino Era il 4 ottobre del 2023 quando, in un servizio, ci occupammo dell’exdi Via Berliguer, a distanza di quasi un anno un altro cittadino ha inviato in redazione alcune foto dalle quali si evince il mancato intervento da parte del Comune di. Qualino – exvia, incrocio con via PozzolanielloLarispetto al nostro sopralluogo di quasi un hanno fa non è migliorata, anzi. Il cancello è di nuovo aperto, anche se era una vera e propria presa per i fondelli perché l’altro che affaccia su via Pozzolaniello, sebbene chiuso, è divelto e permette il passaggio. Rovi ed erbacce quasi invadono la carreggiata e i segnali stradali, che prima si intravedevano, adesso sono completamente coperti.