Mare mosso in provincia di Latina | i bagnini Riccardo e Giada salvano la vita ad un bagnant

(Di giovedì 22 agosto 2024) Le conseguenze del maltempo nel Nord Italia si sono fatte sentire anche sulla costa delladi, con uninsolitamenteche ha creato situazioni di pericolo per diversii a Sperlonga. La giornata di mercoledì 21 agosto è stata particolarmente impegnativa per idi salvataggio operanti nella zona, che sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza dei frequentatori delle spiagge locali. Salvataggio alla Grotta di Tiberio: Intervento Tempestivo deiUn episodio significativo si è verificato nei pressi della Grotta di Tiberio, sulla seconda spiaggia di Sperlonga, area compresa tra il Lido di Tiberio, il Lido dell’Hotel Residence Costa di Kair Ed Din e il Lido Tiberio. IDi Trocchio eScalzo sono intervenuti in soccorso di un uomo in evidente difficoltà tra le onde.