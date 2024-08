Luis Enrique dice addio a Osimhen? Non siamo interessati a calciatori che costano troppo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024), tecnico del Psg, ha tenuto la conferenza stampa in vista del match di campionato contro il Montpellier, previsto per domani alle 20:45.in conferenza: «Nona giocatori che» Chi sarà il capitano in questa stagione? «Non sono io che scelgo il capitano, sono i giocatori che devono scegliere il capitano. Quando saremo alla fine della finestra di mercato, saranno i giocatori a scegliere. Non ci saranno molti cambiamenti; Kimpembe e Marquinhos sono ancora in squadra, ma sono i giocatori che decidono». Manca poco alla fine del calciomercato, cosa posaspettarci? «Sfortunatamente, Ramos si è infortunato, è un peccato. Ma non cambia nulla. Mi fido di tutti. Il presidente,Campos ed ioa disposizione per migliorare la rosa fino alla fine. Ma è molto difficile che arrivi qualcuno.