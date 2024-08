LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | ritmo elevato nei primi chilometri

Leggi tutta la notizia su oasport

13.22 I tre fuggitivi sono stati ripresi dal gruppo. 13.21 A provare l'inseguimento questa volta è Edward Planckaert (Alpecin – Decuninck) che rientra sui due tedeschi. 13.20 Lo spagnolo non rientra su Vervaeke ed Engelhardt. 13.19 I due tedeschi hanno 15? sul gruppo da cui è appena fuoriuscito Jesus Herrada (Cofidis). 13.18 Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) si unisce ad Engelhardt. I due hanno un piccolo vantaggio sul resto del gruppo. 13.16 Attacco di Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla). 13.13 Dopo 10 km il gruppo è ancora compatto. 13.11 Prosegue la battaglia in testa al gruppo per portare via la prima fuga di giornata. 13.10 Problemi meccanici per Mathis Le Berre (Arkea – B&B Hotels) 13.09 Altri otto corridori riescono ad unirsi al primo tentativo di fuga che ha un vantaggio risicato sul resto del gruppo. 13.