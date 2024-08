Le cose peggiorano mancano i posti letto anche per gli operai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Siamo stufi, stufi di non avere niente qui lenon cambiano,". Daniela Caruso è la proprietaria di un negozio di alimentari, in un container nello spazio dedicato alle casette Sae in quello che resta di Arquata capoluogo. Nel suo negozio vende beni di prima necessità e da lei si serve chi, dopo il terremoto, ha scelto di restare in zona. E’ una delle poche attività commerciali ancora attive, affianco ad un bar che offre ristoro aglidei vari cantieri e ad una lavanderia chiusa da poco. "Sarebbe importante riaprirla, servivaai muratori, o a chi è qui di passaggio con i camper. Prima la usavanole persone che facevano il Cammino delle Terre Mutate che passa di qua, ora non si fermano nepiù, saltano la tappa". In 8 anni cos’è cambiato? "Assolutamente niente, qualche cantiere partito. Qualche casa, la Caserma dei Carabinieri sarà pronta a breve.