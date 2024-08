La madre di Saman Abbas a Rebibbia | sconterà l’ergastolo ma prima intende rilasciare dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

La madre di Nazia Shaheen, estradata dal Pakistan dopo la condanna all'ergastolo per l'omicidio della figlia, è atterrata all'aeroporto di Fiumicino alle 14.30. Poi, la donna è stata portata nel carcere di Rebibbia, dove ha incontrato i suoi avvocati. Nazia Shaheen era stata arrestata meno di tre mesi fa, il 31 maggio, rintracciata in un villaggio al confine con il Kashmir. Era ricercata da tre anni, dal primo maggio 2021, quando era volata in patria col marito dopo la scomparsa di Saman, che aveva "disonorato" la famiglia. Nel dicembre scorso la 51enne era stata condannata alla massima pena in contumacia. Il marito Shabbar è invece arrivato in Italia un anno fa e quasi 10 mesi dopo essere stato arrestato.