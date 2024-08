Incentivi ai giovani | arrivano quelli per le attività degli under 35

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 22 agosto 2024): la giunta del Lazio, approva la delibera di 5 mln di fondi Fosmit dedicati allo sviluppo delle35 La Giunta regionale del Lazio, guidata da Francesco Rocca, ha recentemente approvato una delibera che segna un passo importante verso il sostegno dellegenerazioni e la valorizzazione delle aree montane. Su proposta di Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti Locali e all’Università, è stato deciso di destinare quasi 5 milioni di euro a favore dei35 attraverso i fondi Fosmit (Fondi per lo Sviluppo delle Montagne). Questa iniziativa si pone come obiettivo quello di incentivare l’avvio o il rafforzamento dieconomiche nei Comuni montani. Nuoviin montagna per gli35-Ansa-Notizie.