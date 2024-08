Il pronipote di Papa Francesco gioca in Serie D nel Trestina | I compagni mi chiedono la benedizione dopo un infortunio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) È argentino,inD e fa il difensore. Fin qui, nulla di strano. Segni particolari? È parente di. “Essere un Bergoglio è un onore, per me non è affatto un peso portare questo cognome”. A dirlo – ai microfoni de La Nazione – è Felipe Bergoglio, nuovotore dello Sporting Clubdel Bergoglio più famoso del pianeta, il. Ecco svelato il legame con il Pontefice: “Mio nonno Jorge Bergoglio è il cugino diretto del; si chiama proprio come il Santo Padre e quando venne nominato il 13 marzo 2013, tanti in quel periodo pensarono che fosse appunto mio nonno. Non avevo ancora dieci anni ma ricordo bene quei momenti di festa in casa. Io e mia sorella contiamo nei prossimi mesi di raggiungere Roma e conoscerlo di persona. Mio padre mi ha detto chespesso si informa della nostra famiglia“.