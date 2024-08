Furto di rame da 100mila euro Danni a un’azienda in Casentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto 2024 –didel valore diaidi un'azienda delspecializzata in realizzazione di lamiere. Le indagini sono in corso: secondo la ricostruzione dei carabinieri, i ladri sarebbero entrati nell'azienda Giovannini Metalli di Corsalone, frazione di Chiusi della Verna (Arezzo), la notte tra il 19 e il 20 agosto intorno a mezzanotte dopo aver sfondato un muro. Si sono appropriati di alcune voluminose bobine di. Sarebbero stati proprio i carabinieri, in controlli di routine, a notare quanto accaduto dato che l'azienda in questi giorni è chiusa per le ferie. I ladri sarebbero giunti sul posto con mezzi rubati. I militari, durante un sopralluogo, hanno raccolto elementi che potrebbero essere utili all'indagine.