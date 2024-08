Freccia dei Vini 2024 si cambia | partenza da Voghera e percorso in Oltrepò

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024)(Pavia), 22 agostoladei. La storica corsa ciclistica lascia Vigevano per spostarsi in. La gara, riservata a corridori élite ed Under 23, si disputerà sabato 24 maggio e partirà da. Seguirà una prima parte totalmente pianeggiante con passaggi a Rivanazzano e Salice Terme, poi il ritorno acon attraversamento delle vie cittadine; quindi Cervesina, Pancarana, Lungavilla, Bressana, Rea, Mezzanino, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso e Broni per finire con Canneto, Castana, Montescano, Stradella, Cardazzo, Montù Beccaria, Santa Maria della Versa fino all’arrivo a Golferenzo. Ladeiè ormai un appuntamento irrinunciabile per il ciclismo nostrano che porta sempre lungo iltantissimi appassionati a incitare giovani talenti.