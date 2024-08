Dafne Keen potrebbe ritornare nel ruolo di X-23 per due film del MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 22 agosto 2024)neldi X-23 per duedel MCU Sembra che i fan della Marvel non abbiano ancora visto per l’ultima volta la Laura/X-23 di. Si dice infatti che i Marvel Studios riporteranno l’amata mutante per altri duedel Marvel Cinematic Universe dopo la sua apparizione in Deadpool & Wolverine. Secondo l’insider Alex Perez di The Cosmic Circus, X-23 “tornerà per idegli Avengers”, il che significa che la figlia adottiva del Wolverine di Hugh Jackman farà parte sia di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. L’epopea crossover in due parti che unirà gli eroi del MCU contro il Dottor Destino di Robert Downey Jr. è attualmente prevista nelle sale rispettivamente il 1° maggio 2026 e il 7 maggio 2027.