CM com – Inter-Palacios vertice in sede L’intermediario | E’ andata bene|Primapagina

(Di giovedì 22 agosto 2024) 2024-08-21 22:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Siamo alla stretta finale in casaper il tanto atteso e chiacchierato rinforzo in difesa che prenderà il posto, almeno numericamente, dell’infortunato Tajon Buchanan. L’identikit tracciato dalla società è stato fin da subito quello di trovare sul mercato un centrale mancino che potrà alternarsi con Alessandro Bastoni e, dopo aver sondato diverse piste, ha scelto di fiondarsi in tutto e per tutto su Tomas. INCONTRO CON L’INDEPENDIENTE RIVADAVIA – Da ieri i dirigenti dell’Independiente Rivadavia sono arrivati in Italia e dopo aver smaltito viaggio ed essersi concessi una mattinata di conoscenza con la città milanese sono arrivati a metà pomeriggio presso ladi Viale della Liberazione per incontrare i dirigenti dell’e provare a chiudere.