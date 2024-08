Bologna Ravaglia | Faremo di tutto per andare a Napoli e cercare la vittoria

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024): ”La partita contro il? Una partita aperta, loro non sono partiti bene.diperla” Il portiere delFedericoha parlato a Sky Sport in vista della seconda di campionato contro il, soffermandosi anche sull’imminente sorteggio di Champions League. Queste le sue parole: I ricordi della sfida didello scorso anno?“E’ stata una giornata fantastica, sapevamo che con quella partita avremmo avuto la conferma della Champions. Le cose sono andate come meglio non potevano, dal rigore parato al risultato finale. Una giornata indimenticabile così come la successiva quando ci siamo trovati a Casteldebole per guardare Atalanta-Roma con la gioia al fischio finale”.