Blade 4 – Ryan Reynolds implora la Marvel per un nuovo sequel

(Di giovedì 22 agosto 2024)vuole davvero, davvero, davvero rivedere Wesley Snipes nei panni di. Per la seconda volta in altrettante settimane, la star di Deadpool e Wolverine è scesa in campo sui social media per chiedere pubblicamente aiStudios di riportare Snipes in4. Mercoledì sera,si è rivolto ai suoi account sui social media per chiedere esplicitamente un “commiato in stile Logan”, aggiungendo anche un “per favore” rivolto aiStudios. “La reazione quando @realwesleysnipes entra nel film è la cosa più intensa che abbia mai sentito in un cinema”, ha dichiaratoinsieme a una serie di foto del dietro le quinte che lo ritraggono insieme a Snipes. “La gente che urla di gioia e amore disinibito è anche il suono di un’eredità. Piùper favore. #DayWalker. Un addio in stile Logan, in particolare ”.