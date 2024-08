Una discarica a ponte del Ramello Rifiuti lasciati da turisti a Ferragosto | E’ un disastro Ora chi pulisce?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Gli abitanti di Stadomelli sono stufi, arrabbiati, delusi per quanto sta accadendo aldel. Un‘selvaggio’ ha portato nel caratteristico, cosiddetto, ‘di Brooklyn’, quintali di spazzatura, resti di grigliate e scampagnate della giornata di festa. "I residui di immondizia di ogni tipo,dopo il picnic di mezza estate in modo disordinato – dichiarano le persone del borgo – sono il quadro di una totale mancanza di organizzazione da parte del Comune di Rocchetta Vara" di cui Stadomelli è frazione "unita alla maleducazione dei visitatori". Le risposte degli amministratori sono da anni sempre le stesse. "Ci dicono che non possono farsi carico della raccoltada visitatori occasionali, oppure, citando un paesano, ‘non pago la Tari per un non residente e se un turista produce un rifiuto se lo deve portare a casa propria’.