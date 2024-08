Paoletti chiede le dimissioni di De Laurentiis | Vi dico io chi è il leader giusto per il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il giornalista propone un cambiamento radicale per rilanciare il, con un nuovo presidente e un team dirigenziale di alto profilo. Ilè al centro di un vivace dibattito, alimentato dalle recenti dichiarazioni di Paolo, noto giornalista ed ex addetto stampa del club partenopeo. In un post pubblicato sui social,ha avanzato una proposta audace per il futuro del, sottolineando la necessità di una ristrutturazione radicale per ridare slancio alla squadra e ai suoi tifosi. Secondo, il primo passo per rilanciare ilsarebbe la dimissione di Aurelio Dedalla presidenza del club. Il giornalista suggerisce che il ruolo dovrebbe essere affidato a Luca Cordero di Montezemolo, figura di spicco nel mondo dello sport e con una vasta esperienza nella gestione di grandi organizzazioni.