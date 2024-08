Marvel Rivals | Annunciata la data di uscita

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Se avete apprezzato la Closed Beta di, sarete lieti di sapere che è stata ufficialmente e finalmenteladi, la quale contrariamente a quanto previsto, non sarà più nel 2025 ma alla fine del 2024, per la precisione dal 6 Dicembre su PS5, Xbox Series e PC Steam oltre che Epic Games Store. In concomitanza è stato annunciato anche l’arrivo in gioco di Captain America e Winter Soldier, i quali si uniranno al vasto roster fin da subito.