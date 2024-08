M5S stavolta vedo inevitabile una separazione spero consensuale tra Conte e Grillo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La discussione nata tra il garante del MoVimento 5 Stelle Beppe(il nostro DNA, il post sul suo blog) e il presidente Giuseppe(con il suo video di risposta) mi sembra semplicemente surreale. Tutto è stato innescato da un risultato che bisogna oggettivamente definire disastroso alle ultime elezioni europee di giugno. Infatti, al di là delle percentuali, il MoVimento 5 Stelle su quattro milioni e mezzo di voti ne ha persi due milioni. La tabella allegata parla in modo eloquente. Come si procede dopo una sconfitta? Ad esempio, come ha dichiarato: “È giusto che mi assuma tutte le responsabilità è stata una prestazione inaccettabile. Grande delusione e amarezza e tanto sui cui lavorare”. Ildi cui parlo sopra è però Antonio, l’allenatore del Napoli e quelle sono le sue dichiarazioni dopo la debacle per 3-0 contro il Verona.