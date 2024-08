Lazio | Marusic torna ad allenarsi assente Castrovilli

Leggi tutta la notizia su sportface

Seduta di allenamento mattutina per ladi Marco Baroni che, dopo la convincente vittoria nella prima giornata contro il Venezia, si prepara ad affrontare la trasferta di Udine. Sabato 24 agosto i biancocelesti saranno infatti di scena al Bluenergy Stadium per la sfida all'Udinese. Alla seduta odierna ha preso parte anche, rimasto a riposo nell'allenamento di martedì. Unico, oltre al lungodegente Gila,che è non ancora in condizioni ottimali e sarà probabilmente out per il prossimo match. L'altro giocatore che dovrà avere una gestione particolare è Nuno Tavares che prosegue il suo graduale recupero. La possibilità di vederlo in campo per uno spezzone contro i bianconeri è alta, ma per la prima da titolare si dovrà probabilmente attendere il match contro il Milan.