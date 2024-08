Ladri in gelateria a Rubiera e in bar a Correggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Reggio Emilia, 21 agosto 2024 - Non si ferma l’azione notturna deicontro esercizi pubblici. Ala scorsa notte un blitz dei soliti ignoti è stato sventato dai carabinieri grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino, insospettitosi da rumori considerati strani per quell’ora della notte. Sono arrivati in fretta i carabinieri dae Bagnolo, ma i, forse avendo capito di essere stati scoperti, sono fuggiti a mani vuote. Il furto è rimasto solo tentato. E’ accaduto in via Sante Mussini, in un bar già altre volte preso di mira di. Gli intrusi per entrare hanno usato un tombino in metallo per infrangere il vetro di una porta, puntando al cambiamonete. Ma l’allarme al 112 e l’arrivo dei carabinieri hanno messo in fuga i. Il sistema usato appare molto simile a quello attuato la notte prima in un bar a Bagnolo.