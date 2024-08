Il processo Vannacci-Bersani e l’imbarbarimento del dibattito politico anche a sinistra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) All’inizio del Novecento, la Terza Repubblica francese traballò a causa delDreyfus. La Terza Repubblica italiana al contrario certo non traballerà per il. L’Affaire Dreyfus divise drammaticamente quel Paese in due; nell’Italia del 2024 sembrerà invece di assistere a una parodia di Giovanni Guareschi. Teoricamente, Pier Luigipotrebbe perdere ilcontro Robertoperché non si può dare del «coglione» a nessuno: è diffamazione.se il diffamato sembra avere i titoli e le stellette per meritarsi l’epiteto, non si può insultarlo. Vale per chiunque,e soprattutto per un uomoimportante come. In pratica se si dovesse ricorrere alla magistratura tutte le volte che uno adopera certi epiteti il sistema giustizia, già malato di suo, s’ingripperebbe del tutto.