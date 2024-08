Hunziker e Ramazzotti vacanze insieme fan sognano | Torneranno insieme

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Malgrado il loro matrimonio sia giunto al termine da diverso tempo, Michelleed Erossono rimasti in ottimi rapporti. Questo è frutto di una grande intelligenza, ma anche del desiderio di tenere unita la loro splendida famiglia allargata. Proprio per tale ragione, i due hanno deciso di trascorrere letutti. La coppia, con tutto il resto della banda, è stata immortalata in Alta Badia dai giornalisti del settimanale Chi. Sul numero in edicola a partire da oggi, infatti, sono presenti tutti gli scatti più salienti di queste splendidein famiglia. Michelle ed Eros appaiono così complici e sereni al punto da spingere tantissimi fan ad ipotizzare un possibile ritorno di fiamma tra di loro.