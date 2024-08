Come capire se il tuo gatto è felice e 4 consigli affinché lo sia

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilè un animale molto amato dagli italiani: nel nostro Paese, secondo Legambiente, ci sono tra i 10 e 15 milioni di gatti domestici, e sono tra i 700.000 e 1.150.000 quelli presenti nelle colonie feline registrate. Il, a differenza del cane, ha un linguaggio più misterioso e a volte non è facilese il proprio: lasciare graffi su mobili e tappezzeria con una frequenza insistente e in modo distruttivo è un modo che il nostro amico a quattro zampe usa per dirci che qualcosa non va. I ricercatori dell’Università di Ankara hanno voluto studiare proprio questo aspetto, e attraverso un sondaggio a oltre 1.200 proprietari di gatti in Francia hanno individuato i fattori scatenanti di questo comportamento distruttivo dei felini. Lo studio è stato poi pubblicato su Frontiers in Veterinary Science.