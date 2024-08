Cede il palco e Gigione sprofonda | panico tra i fan concerto interrotto | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Stava cantando uno dei suoi brani più noti quando è crollato ile lui è scomparso alla vista del pubblico: è successo al cantante napoletano, 79 anni, al suoa Baia Felice di Cellole, in provincia di Caserta, lo scorso martedì sera, il 20 agosto. In un primo momento, le persone che erano lì per assistere allo spettacolo hanno avuto timore per il cantante pensando che si fosse fatto molto male dopo il crollo di una sezione delscenico. La caduta è avvenuta mentrecantava “Trapanerella”, una delle sue hit: una parte delha ceduto sotto ai suoi piedi e il cantante èto. La musica si è interrotta e il pubblico è rimasto senza parole. L'attimo della caduta è stato ripreso da molti dei presenti e isono subito diventati virali sui social, soprattutto su TikTok.