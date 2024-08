America' s Cup a Barcellona partono le regate preliminari | Luna Rossa è pronta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Le acque disono pronte ad accogliere le sfide per la conquista della 37a’s Cup. La città catalana ospiterà infatti l’edizione 2024 della sfida alla Vecchia Brocca con un intenso programma diche già dal 22 agosto vedrà gli AC75 scendere in mare per iniziare ad affilare le armi e soprattutto i foil in vista dei Round Robin di Louis Vuitton che decreteranno prima i due scafi che si contenderanno il trofeo sfidanti e poi quella che invece dovrà battagliare con il Defender della Coppa, Emirates Team New Zealand. Prima però le acque antistantiospiteranno la terza e ultima fase delle: dopo Vilanova I La Geltrù e Jeddah dal 22 al 25 agosto i cinque Challenger e il campione uscente si sfideranno in quella che sarà la prova generale in vista delle fasi finali della competizione velica più antica al mondo.