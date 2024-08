Zielinski torna in gruppo vede Inter-Lecce! Solo due a parte – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ha già archiviato il pareggio contro il Genoa nella prima giornata di campionato, e si prepara con determinazione per il prossimo impegno. Il ritorno in allenamento di Piotr, così come segnalato da Sky Sport, è un’ottima notizia per Simone Inzaghi. RITORNO – Nella sessione di allenamento di questa mattina, la squadra ha mostrato concentrazione e voglia dire subito alla vittoria dopo il primo pareggio di Genova. L’allenatore, Simone Inzaghi, ha potuto finalmente contare sul rientro indi Piotr, che aveva saltato la prima giornata per un problema fisico. Il centrocampista polacco, acquistato durante il mercato estivo, non sarà ancora al 100%, ma è probabile che venga convocato per la panchina, pronto a dare il suo contributo a partita in corso.