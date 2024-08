Venezia le gemelle Vangone Twin Twins alla Mostra a Orizzonti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago. (askanews) – Le(in artes), fenomeno social da milioni di visualizzazioni sbarcano acome co-protagoniste del nuovo lavoro di Peter Kerekes. Il noto regista e produttore slovacco, infatti, presenterà il suo ultimo film, “Wishing on a Star”, al concorsodella 81esimadel Cinema di, in programma dal 28 agosto al 7 settembre 2024. “Wishing on a Star” è un ritratto ironico ed empatico delle difficoltà che siamo disposti ad affrontare per una vita migliore. La pellicola racconta la storia di Luciana, astrologa napoletana, che offre ai suoi clienti un metodo infallibile per realizzare i propri sogni: trascorrere il giorno del loro compleanno in un certo luogo del globo terrestre per rinascere sotto altre e più promettenti influenze celesti.