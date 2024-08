Strage Bayesian spunta la foto choc prima del naufragio | mette i brividi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 20 agosto 2024) È stata una questione di attimi. Una tromba d’aria avrebbe causato ila Palermo del, una barca a vela di 56 metri, con 22 persone a bordo. Il veliero è affondato intorno alle 5 nel tratto di mare davanti a Porticello in provincia di Palermo. 15 persone sono state salvate, una è morta e ci sono ancora dei dispersi. Lo scafo è a 49 metri di profondità. La Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta per accertare l’esatta dinamica del. Intantounapocodella tragedia. Leggi anche:Palermo, parla il medico: il comunicato sulla bambina di un anno (VIDEO) Leggi anche: Barca affondata in Italia, l’annunciodel meteorologo dopo l’incidente, i dispersi Tra le 4 e le 5 di notte il viaggio dellasi è concluso bruscamente a poche miglia a largo di Porticello, tra Palermo e Termini Imerese.