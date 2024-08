Sembra l’estate del ’94 ma Giorgia durerà L’opinione di Tatarella

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 agosto 2024)del 94, parafrasando “Storie brevi”, il fortunato tormentone estivo di Annalisa e Tananai, potremmo dire che la politica italianaessere tornata indietro nel tempo. Più precisamente potremmo dire che non sono storie brevi quelle che caratterizzano il trentennale legame tra la sinistra italiana e certi poteri forti, perché quello che sta accadendo in questi giorni, in merito a una presunta indagine per traffico di influenze riguardante Arianna Meloni, ricordadel 1994, quella del primo governo Berlusconi, il primo di centrodestra nell’Italia repubblicana.