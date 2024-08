Se ne è andata la donna più vecchia del mondo e della storia | nessuno come lei

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 agosto 2024) Ha vissuto per ben due secoli, era considerata quasi un’immortale e ora il suo addio ha lasciato un vuoto incolmabile Un’immortale, vera e propria. Si è spenta ad un’età doveera mai arrivato, soprattutto negli ultimi due secoli. Era nata in America, ma aveva origini catalane. E tutta la Spagna ora piange la sua morte. Si è spenta alla veneranda età di 117 anni si chiamava Maria Branyas ed era lapiùdel(Ansa Foto) Cityrumors.itNon era unaconosciuta, se non per la sua età e per quanto ha vissuto. Si chiama Maria Branyas, ed era considerata la persona più anziana del, anche perché è morta all’età di 117 anni nel comune spagnolo di Olot, in Catalogna. A dare l’annuncio è stata la sua famiglia con un messaggio social su X.