Quando il sorteggio degli US Open 2024? Data orario programma teste di serie

(Di martedì 20 agosto 2024) Giovedì 22 agosto, alle ore 18.00 italiane, andrà in scena ildel tabellone principale del singolare maschile e femminile del quarto e ultimo Slam della stagione tennistica. Dal 26 agosto all’8 settembre saranno gli USa prendesi la scena. Tabelloni da 128 giocatori, 32di. In casa Italia si potrà contare con ben quattro giocatori presenti nel roster della top-32 di questo evento, ovvero Jannik Sinner (n.1 del mondo), tra i grandi favoriti di questo Major, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. In tabellone anche Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi. In campo femminile, Jasmine Paolini si presenterà da n.5 del seeding, desiderosa di replicare quanto fatto al Roland Garros e a Wimbledon.