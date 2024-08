Qualificazioni Us Open 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 20 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

In campo quattro azzurri, tre uomini e una donna: Lucrezia Stefanini sfida Arango, mentre Stefano Napolitano se la vedrà contro Hanfmann. Ostacolo Galan per Matteo Gigante; infine Mattia Bellucci comincerà il suo cammino contro il beniamino di casa Mayo. Si comincia su tutti i campi alle ore 11:00 locali, le 17:00 italiane.DICOMPLETO COURT 15 – 1° match dalle 17:00 – Stefanini vs (30) Arango COURT 6 – 4° match dalle 17:00 – Gigante vs (26) Galan COURT 12 – 4° match dalle 17:00 – (12) Bellucci vs Mayo COURT 4 – 2° match dalle 17:00 – (2) Hanfmann vs Napolitano