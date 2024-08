Naufragio Palermo perché lo yacht Bayesian è affondato al largo di Porticello | l’albero maestro la secca e il downburst

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 agosto 2024) Stamattina alle 6.30 ripartono le ricerche dei dispersi deldi, dove loaldia una profondità di circa 50 metri a causa di una tromba d’aria. Tutto è accaduto verso le 4 del mattino di ieri, 19 agosto. Secondo una prima ricostruzione quando la tempesta ha investito il velierosi è spezzato e lo scafo è stato rovesciato dal vento e dalle onde, inabissandosi a 50 metri di profondità. Anche se ci sono dubbi sul fatto che questa sia l’unica causa della tragedia. La barca olandese Sir Robert Bp, ormeggiata vicino alla, ha messo in acqua un tender per salvare 15 naufraghi. Il suo albero è rimasto intatto. La barca a vela veniva utilizzata per crociere extralusso. Il costo del noleggio era intorno ai 200 mila euro a settimana.