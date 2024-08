La cagnolina Guendalina uccisa dai ladri | L’hanno buttata viva in lavatrice crudeltà indicibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Vigevano (Pavia) – “Unagratuita,”.richiusa nellaguasta: condannata a morte dai. “Non dormiamo più. Questa casa, senza di lei, non è la stessa”. In via Gravellona a Vigevano, nel Pavese, i ricordi felici a cui aggrapparsi sono stampati sulle foto di famiglia. Enzo Savone, la moglie Stefania Abbiati e i figli Filippo e Francesca in posa con la meticcia che avevano accolto 5 anni fa, quando aveva poche settimane di vita:. Isi sono imbattuti nella cucciola a inizio agosto, unica inquilina nella casa svuotata dalle vacanze. La banda l’ha afferrata e imprigionata. Una scena inimmaginabile:che lotta, prova a liberarsi, graffia i cestelli della, soffoca nella disperata ricerca d’aria. La meticcia è stata ritrovata solo qualche giorno dopo la scoperta del raid.