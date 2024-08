Kamala Harris e Taylor Swift cosa le unisce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Non sarà più Joe Biden ad essere in corsa per la Casa Bianca, bensì. Colei che era la vicepresidente degli Stati Uniti D’America, oggi, rappresenta un possibile futuro per l’America. L’ex procuratrice si scontra con Donald Trump, infiammando il voto, tra scenari che sembrano dare in rimonta il partito democratico rispetto a quello repubblicano. Il voto ci sarà a novembre e accanto a lei, nel ruolo di vice, è stato scelto e nominato Tim Walz. La candidatura dellaha già portato diversi endorsement da parte di celebrità, in prima linea contro l’ipotesi di un capitolo 2 con Donald Trump Presidente degli Usa. E, in questi giorni, è attesa anche la presa di posizione di, considerata come un’influenza importante per il voto.