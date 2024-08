Deadpool e Wolverine | una concept art svela la variante tagliata di Wolverine-Deadpool

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 20 agosto 2024) Il film, ricco di camei, si è tuffato nel multiverso con le varianti di Wade Wilson (Ryan Reynolds) e Logan (Hugh Jackman). C’era ilCorp, composto da “centoassetati di morte”, tra cui Lady(Blake Lively), Kidpool e Babypool (Inez e Olin Reynolds), Headpool (Nathan Fillion) e il Cowboypool armato di pistola (Matthew McConaughey), edi altri universi, tra cui Old Man Logan, Comic-Accurate Short Kinge Cavillrine (Henry Cavill). Ma c’è unache non è andata oltre la concettualizzazione: un amalgama. Ilartist David Masson, che ha lavorato come illustratore di costumi per WandaVision e Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios prima di3, ha rivelato ildi Wade Wilson in una nuovaart pubblicata su Instagram. Guarda qui il post.