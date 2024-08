Dazi sulle auto elettriche cinesi la Commissione europea li riduce in vista dei negoziati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 agosto 2024) Laha reso noto il taglio, o per meglio dire la limatura, deirelativi alle. Entrando più nello specifico, Bruxelles si è rivolta a Pechino per comunicare le tariffe aggiuntive – rispetto all’attuale 10 per cento previsto – a cui saranno soggette lemobiliprodotte in Cina e vendute in Europa. Rispetto ai valori che erano stati approvati in via provvisoria lo scorso luglio, l’Ue ha effettuato un intervento al ribasso, cercando comunque di tenere fede al proprio obiettivo di contrasto ai sussidi che il governo cinese ha concesso alla produzione locali di veicoli a batteria e che rischiano di mettere in seria difficoltà la concorrenza. Allo stato attuale, infatti, il divario di costo tra i costi delleprodotte in Cina e quelle costruite nel resto del mondo è molto alto.