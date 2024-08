Caltanissetta pastore entra in un terreno privato e aggredisce un carabiniere lui gli spara a una gamba

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) Ieri nel tardo pomeriggio a, unè stato ferito a unada colpi di pistola dopo un litigio con il proprietario di unin cui erato con il suo gregge. Are è stato il generale dei carabinieri R. N., dopo essere stato aggredito dalcon un bastone. Ilavrebbe portato le sue pecore all’interno dele, dopo le proteste del proprietario, avrebbe colpito il generale alla testa con un bastone. Quest’ultimo avrebbe quindi reagitondo alladelmbi sono stati trasportati in ospedale, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono in corso da parte della squadra mobile. Sembra che il generale avesse rimproverato ilperché le pecore avevano danneggiato gli ulivi, scatenando così il conflitto.