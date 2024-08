Addio piccola Tv italiana sotto choc morta in un terribile incidente stradale l’ex stellina di Non è la Rai

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024)nella mattinata di lunedì 19 agosto, alle 5.40, in via Trionfale 10156, a Roma. Lo scontro fatale è avvenuto tra una Mini Cooper e un camion Iveco Magirus dell’Ama, la società che si occupa della gestione della nettezza urbana nella Capitale, all’altezza dell’ospedale San Filippo Neri. Nell’impatto tra i due messi è deceduta la donna di 44 anni al volante dell’auto, quasi accartocciata dopo l’urto con il mezzo. Il passeggero della macchina è stato invece portato al Policlinico Gemelli in gravi condizioni. Ferito anche l’uomo che si trovava alla guida del mezzo dell’Ama. Il 47 anni è stato trasferito in ospedale per accertamenti e per essereposto ai test per alcol e droghe.