Venezia Masterclass e Conversazioni con Weaver Gere Hawke

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ago. (askanews) – Dopo il successo dello scorso anno, tornano lee lecon personalità del cinema all’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, con un programma più ricco e in una nuova e più ampia (250 posti) location, la Match Point Arena, struttura allestita al Tennis Clubal Lido di fronte all’Hotel Excelsior. In particolare quattro saranno leche vedranno protagonisti registi e interpreti, quali l’attrice Sigourney(Leone d’oro alla carriera) giovedì 29 agosto alle 16.30, il regista Peter Weir (Leone d’oro alla carriera) domenica primo settembre alle 15.30, l’attore Ethanlunedì 2 settembre alle 10.00 e il regista Pupi Avati venerdì 6 settembre alle 15.30 (autore del film di chiusura L’orto americano), che si potranno seguire anche in livestream sul sito labiennale.org.