Tromba d’aria | affonda barca a vela davanti a Palermo sette dispersi

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Unadi circa 50 metri èta nelle prime ore del mattino nel tratto di mare antistante Porticello, a, portando con sé il dramma dipersone disperse. A bordo dell’imzione, al momento del naufragio, si trovavano 22 persone. L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino quando l’imzione è stata colpita da una violentache si è abbattuta sulla zona, causando l’mento. La guardia costiera e i vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti, riuscendo a trarre in salvo 15 persone. I superstiti sono stati portati in salvo a Porticello, dove sono stati accolti dai carabinieri, dal 118 e dalla protezione civile. Labatte bandiera inglese. Si tratta di un gruppo di turisti che aveva scelto la Sicilia per trascorrere le vacanze.