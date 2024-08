Trevisan-Bucsa oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Cleveland 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Martinase la vedrà contro Cristinanel primo turno del Wta 250 di, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni a Cincinnati, la tennista azzurra riparte da, dove debutta contro la spagnola. Quest’ultima è uscita di scena al primo turno sia in Canada che in Ohio, ma partirà leggermente favorita secondo i bookmakers.è però avanti 2-0 nei precedenti (di cui uno andato in scena sul veloce) e potrà giocarsi le proprie carte. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, lunedì 19 agosto come terzo match sul Match Court 1 dalle 17:00 italiane (al termine di Burel-Pera).