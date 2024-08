Temptation Island | quando inizia? Data puntate tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si è conclusa da poco l’ultima stagione dicondotta da Filippo Bisciglia, ma una nuova edizione del programma sta per tornare sul piccolo schermo! Quest’anno, Mediaset ha deciso di replicare l’appuntamento cone dal prossimo settembre la trasmissione tornerà in tv! Ma cosa sappiamo di questa nuova stagione? Ovviamente il programma tornerà in onda su Canale 5, come di consueto. Avrà inizio dalle 21:20 circa.quest’anno è stato un vero e proprio successo, tanto che Mediaset ha deciso – insieme alla Fascino Srl – di replicare l’appuntamento con la trasmissione. Dal prossimo settembre, dunque, conosceremo nuove coppie che capiranno cosa fare della loro relazione. Il programma andrà in onda regolarmente da martedì 10 settembre; le registrazioni dovrebbero partire dal prossimo 23 agosto.