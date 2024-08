Serie A cosa ci lascia la 1ª giornata | le favorite allo scudetto l’outsider e 2 grandi delusioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) La 1ªdel campionato diA è andata in archivio ed è arrivato già il momento dei bilanci. Partiamo dall’ultima partita e dal trionfo della Juventus contro il Como. La mano del nuovo allenatore (Thiago Motta) è già evidente ed i bianconeri si candidano ad un ruolo di anti-Inter per la vittoria dello. La sfida dell’Allianz si è conclusa sul risultato di 3-0 e la vittoria non è stata mai in discussione. La Juventus ha messo in mostra una buona manovra di gioco e buone individualità (il giovane Mbangula ha sbloccato il punteggio) e una mano è in arrivo dal mercato con le trattative in corso per Koopmeiners e Nico Gonzalez, più il difensore Kaluku già definito.