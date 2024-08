Quarto Oggiaro maxi cantiere in via Mambretti e via Palizzi | quando durata strade chiuse e modifiche alla viabilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Milano, 19 agosto 2024 – Un nuovo sistema fognario, la sistemazione dell'acquedotto, il rifacimento dei binari e la sostituzione della rete gas. Sono questi gli interventi previsti con ilche coinvolgerà via Mabretti e viaa Milano e che vedrà la luce il prossimo 9 settembre. La fine totale è prevista tra un anno, nel settembre 2025. Ecco tutte le informazioni per quanto riguarda leinteressate e le. IlI lavori all'armamento tranviario erano attesi da tempo: sarà realizzata una struttura su platea in calcestruzzo con inserimento di materassini per ridurre le vibrazioni, in grado di resistere meglio alle sollecitazioni.