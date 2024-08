Paolo Bertolucci loda Jannik Sinner in Finale a Cincinnati ma l’anca…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024)è tra gli appassionati che ha avuto modo di seguire la partita dicontro Alexander Zverev. L’altoatesino si è imposto nella semidel torneo americano con il punteggio di 7-6 (9) 5-7 7-6 (4), ma a preoccupare sono i problemi all’anca cheha manifestato nel corso del match, toccandosi più volte il fianco destro. “Talvolta ho qualche fastidio, ma sento che è un problemino di entità diversa rispetto a quello del passato“, ha rivelato in conferenza stampa l’altoatesino, non essendo troppo focalizzato su questa criticità e piuttosto soddisfatto di poter affrontare ladel 1000 in Ohio contro il padrone di casa, Frances Tiafoe., attraverso un breve post su X, ha scritto: “Con testa e cuore (ma con qualche scricchiolio all’anca ?)raggiunge la“.