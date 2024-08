NM Live – Napoli squadra scarica e poco combattiva Conte deve chiedere chiarezza

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) NM– Petrazzuolo, Pasino, Bucchi, Malfitano e Pastore sono intervenuti a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Petrazzuolo: “I tifosi non meritano di vedere unsenza voglia ed entusiasmo, ora la societàaccelerare sul mercato” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “? Al di là del peggiore esordio dell’era De Laurentiis, quello di Verona è stato un risultato che ha ricordato la scorsa stagione. Vedere unsenza voglia ed entusiasmo deprime l’ambiente, i tifosi giustamente hanno poca voglia di vedere una nuova stagione così.