Mercatini balli e tanta musica Edizione record per la Notte Rosa

(Di lunedì 19 agosto 2024) Appena prima dell’arrivo del maltempo, gran successo sabato sera a Pievepelago della2024, ritenuta una delle edizioni con più spettatori in assoluto. In migliaia infatti si sono riuniti nel centro del paese, affollando gli spettacoli, i punti di ristoro, ie la tradizionale tavolata all’aperto lungo la principale via Roma con piatti tipici tradizionali, a cura dell’albergo-ristorante Galli. Gli spettacoli sono stati animati in via Roma dalle danze con Armand’one dj; mentre la tribute band di Vasco Rossi, i Modena Park, ha fatto cantare tutti con i più grandi successi del Blasco. In via C.Costa gran successo di Filippo e dj Mess di Radio Stella. Non sono mancate le ammirate ragazze trampoliere al led e gli spettacoli dello sputafuoco Massimo. In piazza V.